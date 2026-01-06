Il 6 gennaio 2026, a Roma, il tempo si presenta stabile al mattino con temperature in lieve calo, specie al Nord. La giornata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare e possibili piogge sparse, soprattutto nelle zone appenniniche e lungo le regioni centrali. In generale, le temperature si manterranno stabili o in diminuzione, con un calo più marcato al Nord. Le condizioni evolveranno nel corso della giornata, con una tendenza a un tempo più instabile nel pomeriggio e in serata

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni in velocità bassa in pianura padana il terreno altrove locali fenomeni in Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte numero si trova Menton a tempo ancora asciutto Salvo di fino a misura Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve in Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo un della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la terra e la notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche tiene 1600 m dell'Abruzzo Azzu dal mattino locali pioggia su Sardegna in campagna asciutta altrove con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise perlopiù invariato sulle altre regioni tra la serata era notte limitazioni in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di mi ricordo che le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 06-01-2026 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 01-01-2026 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 02-01-2026 ore 06:15

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pioggia e neve per Epifania, oggi allerta meteo: Roma 'sorvegliata speciale'; Meteo Roma: oggi pioggia e schiarite, Mercoledì 7 nubi sparse, Giovedì 8 poco nuvoloso; Allerta meteo gialla in otto regioni, correnti fredde e neve. Maltempo a Roma, salvate due ragazze; Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania. Le ultime novità.

Meteo Roma del 06-01-2026 ore 06:15 - meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni in velocità bassa in pianura ... romadailynews.it