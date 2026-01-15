Mercato in stand-by | Ambrosino e Marianucci in attesa

Il mercato del Napoli attualmente si trova in una fase di stand-by, con Ambrosino e Marianucci in attesa di sviluppi. La pausa forzata influisce sulle trattative e sui progetti dei giocatori coinvolti, mantenendo tutto in sospeso fino a nuove comunicazioni. Questa fase di attesa lascia in sospeso anche le eventuali decisioni future, creando un momento di incertezza per la rosa e gli obiettivi del club.

Il mercato del Napoli resta in pausa forzata e, di riflesso, anche diverse situazioni individuali sono congelate.

Da Ambrosino a Marianucci, in stand by tutte le operazioni in uscita - Il Napoli si muove sul mercato anche in vista delle uscite che dovranno equiparare le entrate, ma per ora da Ambrosino a ...

Mercato azzurro: le cessioni finiscono in stand-by, Conte vuole vedere meglio - Il mercato vive di fasi e questa è quella in cui Conte blocca tutti nonostante offerte reali e concrete e trattative anche ben avviate.

