Mercato in stand-by | Ambrosino e Marianucci in attesa

Da forzazzurri.net 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Napoli attualmente si trova in una fase di stand-by, con Ambrosino e Marianucci in attesa di sviluppi. La pausa forzata influisce sulle trattative e sui progetti dei giocatori coinvolti, mantenendo tutto in sospeso fino a nuove comunicazioni. Questa fase di attesa lascia in sospeso anche le eventuali decisioni future, creando un momento di incertezza per la rosa e gli obiettivi del club.

Il mercato del Napoli resta in pausa forzata e, di riflesso, anche diverse situazioni individuali sono congelate.

