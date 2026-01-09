Mercato in uscita | Ambrosino al Venezia nodo Marianucci

In questa fase di mercato, si intensificano le trattative in uscita per il Venezia, con Ambrosino in via di trasferimento. La questione Marianucci rappresenta un nodo importante nelle strategie del club. Il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna si concentra sulla definizione di queste operazioni, cercando di ottimizzare la rosa e le future opportunità. Restano da seguire gli sviluppi di queste trattative nel contesto del mercato attuale.

Serie B, Venezia attivissimo sul mercato: in chiusura Ambrosino dal Napoli; Il Venezia rilancia per la vetta Il mercato è in movimento con Ambrosino, Panada e Fini; Ambrosino in prestito al Venezia; #Napoli, le ultime dall’infermeria: recuperano #Beukema e #Olivera. #Meret dovrebbe essere convocato per Napoli-Parma Il Corrmezz: Il Napoli inizierà il mercato con operazioni in uscita: #Marianucci in prestito secco alla Cremonese, Ambrosino destinato al.

Napoli, mercato in uscita, si è concretizzato l'addio di Ambrosino, i dettagli - La Repubblica si sofferma sulla prossima cessione in casa Napoli, che vedrà protagonista Giuseppe Ambrosino, attaccante, in dirittura d'arrivo a Venezia lunedì prossimo, giusto in tempo per mettersi a