Memoria genera Futuro 2026 | Roma ricorda la Shoah

Memoria genera Futuro 2026 è un’iniziativa a Roma che propone un ricco calendario di oltre 40 eventi, tra concerti, teatro, proiezioni e mostre. L’obiettivo è ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste, promuovendo riflessione e consapevolezza. Un’occasione per mantenere vivo il ricordo e rafforzare i valori di memoria e rispetto nella società.

Cosa: Un palinsesto di oltre 40 eventi tra concerti, teatro, proiezioni e mostre per onorare le vittime della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste.. Dove e Quando: In tutta la città di Roma, in teatri, biblioteche e cinema, fino al 5 febbraio 2026.. Perché: Per trasformare il ricordo storico in una coscienza collettiva viva, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni.. Roma si ferma per ricordare, ma soprattutto per costruire. In occasione del Giorno della Memoria 2026, la Capitale ha inaugurato una stagione di riflessione profonda che non si limita alla commemorazione rituale, ma punta a un coinvolgimento attivo della cittadinanza.

