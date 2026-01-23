Italia e Germania rafforzano il loro rapporto strategico attraverso una collaborazione più stretta in settori chiave come sicurezza, difesa e resilienza. Al vertice intergovernativo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le autorità tedesche hanno sottolineato l'importanza di un impegno condiviso per affrontare le sfide europee e internazionali, consolidando così un’alleanza che mira alla stabilità e alla crescita di entrambe le nazioni.

Italia e Germania rafforzano il loro asse strategico in materia di sicurezza, difesa e resilienza. Al vertice intergovernativo italo-tedesco, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere federale Friedrich Merz hanno firmato un accordo di cooperazione rafforzata che punta a migliorare il coordinamento congiunto di fronte alle minacce alla sicurezza euro-atlantica e a consolidare il contributo europeo all’interno della Nato. Pur non avendo valore giuridicamente vincolante né configurandosi come un trattato internazionale, l’intesa ribadisce l’impegno comune a rafforzare la deterrenza e la capacità difensiva dell’Alleanza e a sostenere la prontezza militare dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni: «Italia e Germania oggi più vicine che mai»

Italia e Germania “più vicine che mai”. Meloni e Merz siglano un nuovo patto tra Roma e BerlinoItalia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e BerlinoOggi, a pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario, il vertice tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Italia e Germania.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L’Italia non si Piega alla Germania! Scontro Shock tra Giorgia Meloni e Frank Steinmeier:

Argomenti discussi: Vertice intergovernativo tra Italia e Germania; Oggi il vertice a Roma Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova Ue; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino.

Italia-Germania, Meloni accoglie Merz per un vertice intergovernativoVertice intergovernativo tra Italia e Germania, oggi a Roma: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a villa Doria Pamphilj il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al vertice sono present ... msn.com

Meloni-Merz: Italia-Germania, obiettivo proteggere pace e stabilità UeRoma, 23 gen. (askanews) - 'Il nostro obiettivo generale è proteggere la pace e la stabilità in Europa e mantenere l'architettura di sicurezza ... notizie.tiscali.it

Voglio solo sperare che l'Italia di #Meloni non si faccia tirar dentro da #Trump in questa schifezza terribile e disumana, la vergogna e il disonore cadrebbero su di noi nei secoli dei secoli... #BoardOfPeace #NewGaza #TrumpTerrorista #IsraelIsATerroristStat x.com

Giusy Meloni… la più bella d’Italia - facebook.com facebook