Merz-Meloni l’asse per la svolta Ue Un piano per renderla più veloce

Merz e Meloni si incontrano per discutere di un piano volto a rendere più efficiente il funzionamento dell’Unione Europea. L’obiettivo è trovare un’alternativa al tradizionale asse Francia-Germania, senza mettere in discussione i rapporti di amicizia con Parigi. Un dialogo che punta a rafforzare la cooperazione e a favorire un’azione comunitaria più efficace, senza però creare nuovi equilibri di potere.

Un asse? Meglio di no, non scherziamo, non è la parola giusta visti i precedenti storici. Un patto allora, un'alternativa al solito bimotore Francia-Germania, che da sempre guida la Ue? Nemmeno, dicono i due leader, siamo e restiamo amici di Parigi. Ma insomma tra M&M qualcosa sta nascendo, un rapporto forte, una stima reciproca e soprattutto «una sintonia» sull'agenda europea, tanto che ieri a Bruxelles è andato in scena un incontro bilaterale prima del Consiglio europeo straordinario. E oggi il cancelliere Friedrich Merz sarà a Roma per il vertice intergovernativo, intanto da Davos elogia la Meloni e annuncia il piano italo-tedesco per rilanciare l'Unione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Argomenti discussi: Dialogo e pragmatismo: la linea di Meloni e Merz per tenere uniti Europa e Usa; Merz e Meloni: un nuovo asse nell’Ue? Report Handelsblatt; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; A Bruxelles via al summit Ue. Incontro Meloni-Merz prima del vertice, asse sulle riforme.

