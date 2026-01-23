Meloni e la telefonata a Trump per spiegare il ni al Board di Pace per Gaza | Vorrei ma non posso

Durante il meeting di Davos, Giorgia Meloni ha comunicato a Donald Trump, tramite telefonata, le ragioni del suo “ni” al Board di Pace per Gaza. La premier italiana, pur non partecipando fisicamente all’evento, ha avuto modo di chiarire le proprie posizioni, sottolineando le difficoltà e le limitazioni che le impediscono di sostenere pienamente la proposta. La sua scelta di non essere presente si inserisce in un quadro di posizione politica e strategica.

Alla fine Giorgia Meloni a Davos non ci è andata. Non che smaniasse dalla voglia di infilarsi nel ritrovo del gotha politico-finanziario del mondo, che da leader d’opposizione con Fratelli d’Italia ha sempre attaccato. Ma Donald Trump lo avrebbe visto volentieri: per tenere caldo il rapporto privilegiato, per provare a mediare su dazi e Groenlandia – alla fine l’ha fatto Mark Rutte -, ma anche per spiegargli le ragioni della freddezza dell’Italia sul Board di Pace per Gaza (e non solo). Ma per quell’incontro bilaterale anche fugace l’Amministrazione Usa non ha trovato spazio. Meloni ha capito che l’unica stretta di mano, se fosse partita per le montagne svizzere, l’avrebbe potuta dare a Trump alla grottesca cerimonia di lancio del Board.🔗 Leggi su Open.online

"Meloni sarà nel board di pace per Gaza": il successo politico della premier (che ringrazia Trump)La premier Meloni ha annunciato la partecipazione dell’Italia nel board di pace incaricato di monitorare l’amministrazione temporanea di Gaza.

Giorgia Meloni è indecisa sul Board of Peace (il consiglio di pace di Trump per Gaza)Giorgia Meloni sta valutando se aderire al Board of Peace, il comitato internazionale promosso dall'ex presidente Donald Trump, che si occupa della gestione della transizione nella Striscia di Gaza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Meloni e la telefonata con Trump. Gli ho detto che sui dazi sbaglia; Dall'assenza sul palco di Davos alla telefonata con Trump: l’Italia prende tempo sul Board of Peace. Il presidente Usa: Meloni mi ha detto che vuole esserci; Un errore i dazi per la Groenlandia, Meloni e la telefonata a Trump: Perché ha frainteso sull'invio delle truppe europee; Meloni contro Trump, la telefonata e la prima critica aperta sulla Groenlandia: Hai fatto un errore.

Meloni telefona a Trump e media con i leader Ue. Artico, clausola anti-Cina«Capisco, capisco...». La voce roca di Donald Trump è intervallata da lunghi sospiri. Mercoledì sera. Giorgia Meloni alza la cornetta da Palazzo Chigi e rompe gli ... ilmattino.it

La telefonata di Meloni a Trump. La premier lascia uno spiraglio sul Board of Peace | Il bilaterale con Merz a BruxellesDialogo con la Casa Bianca, la sintonia con Berlino ... msn.com

La telefonata di Meloni a Trump. La premier lascia uno spiraglio sul Board of Peace | Il bilaterale con Merz a Bruxelles x.com

La telefonata di Meloni a Machado viene letta da Caracas come un atto ostile. Il riconoscimento del governo Rodríguez scioglie l’ultimo nodo - facebook.com facebook