Meloni sarà nel board di pace per Gaza | il successo politico della premier che ringrazia Trump

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier Meloni ha annunciato la partecipazione dell’Italia nel board di pace incaricato di monitorare l’amministrazione temporanea di Gaza. Questa decisione sottolinea l’impegno del nostro paese in iniziative di stabilità e dialogo internazionale, con Meloni che ha espresso gratitudine anche a Trump per il suo ruolo nel processo. La presenza italiana mira a contribuire a un percorso di pace e sicurezza nella regione.

L'Italia farà parte del board di pace che sorveglierà l'operato dell'amministrazione transitoria alla guida di Gaza. Ad anticiparlo alla testata panaraba Asharq Al-Awsat è Bishara Bahbah, mediatore e capo del comitato Arab Americans for Peace. L'uomo, ben informato, riporta anche che. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Gaza, duello diplomatico all'Onu: Mosca sfida il piano Trump con una controproposta che boccia il "Board of Peace" e rilancia la soluzione a 2 Stati

Leggi anche: Gaza, Financial Times: Blair escluso dal board di pace per la Striscia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

meloni sar224 board paceL’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump - La tela di Palazzo Chigi per l’ingresso nel Consiglio, cruciale nella futura ricostruzione ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.