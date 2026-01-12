Meloni sarà nel board di pace per Gaza | il successo politico della premier che ringrazia Trump
La premier Meloni ha annunciato la partecipazione dell’Italia nel board di pace incaricato di monitorare l’amministrazione temporanea di Gaza. Questa decisione sottolinea l’impegno del nostro paese in iniziative di stabilità e dialogo internazionale, con Meloni che ha espresso gratitudine anche a Trump per il suo ruolo nel processo. La presenza italiana mira a contribuire a un percorso di pace e sicurezza nella regione.
L'Italia farà parte del board di pace che sorveglierà l'operato dell'amministrazione transitoria alla guida di Gaza. Ad anticiparlo alla testata panaraba Asharq Al-Awsat è Bishara Bahbah, mediatore e capo del comitato Arab Americans for Peace. L'uomo, ben informato, riporta anche che. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Gaza, duello diplomatico all'Onu: Mosca sfida il piano Trump con una controproposta che boccia il "Board of Peace" e rilancia la soluzione a 2 Stati
Leggi anche: Gaza, Financial Times: Blair escluso dal board di pace per la Striscia
L’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump - La tela di Palazzo Chigi per l’ingresso nel Consiglio, cruciale nella futura ricostruzione ... msn.com
Il Sole 24 ORE. . Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/l-italia-board-gaza-debutto-davos-dove-meloni-vedra-nuovo-trump-AIuoCkp #Gaza #Italia #MedioOriente #IlSole24Ore - facebook.com facebook
Meloni prepara la trasferta a Davos per entrare nel board di Gaza x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.