Meloni sarà nel board di pace per Gaza | il successo politico della premier che ringrazia Trump

La premier Meloni ha annunciato la partecipazione dell’Italia nel board di pace incaricato di monitorare l’amministrazione temporanea di Gaza. Questa decisione sottolinea l’impegno del nostro paese in iniziative di stabilità e dialogo internazionale, con Meloni che ha espresso gratitudine anche a Trump per il suo ruolo nel processo. La presenza italiana mira a contribuire a un percorso di pace e sicurezza nella regione.

