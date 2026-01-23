Il 23 gennaio 2026, Meloni e Merz hanno concordato di intensificare la collaborazione tra Italia e Germania, riconoscendo il valore di entrambi i paesi. Questa decisione mira a rafforzare i legami bilaterali e a promuovere una cooperazione più efficace in ambiti strategici condivisi, sottolineando l'importanza di un rapporto più vicino e stabile tra le due nazioni.

Giovanni Calvario a Come States? Netflix, narcisismo e soft-power americano (Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Oggi abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione tra Italia e Germania dove ciascuno porterà il suo valore aggiunto. Italia e Germania oggi sono più vicine che mai. Ci sono le condizioni per ottenere ottimi risultati”, così la premier Giorgia Meloni, nel punto stampa con il Cancelliere Friedrich Merz al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania”. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Giovanni Calvario a Come States? Netflix, narcisismo e soft-power americano 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni a Merz: Rafforziamo la cooperazione, oggi Italia e Germania più vicine che mai

Italia e Germania “più vicine che mai”. Meloni e Merz siglano un nuovo patto tra Roma e BerlinoItalia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Meloni: «Italia e Germania oggi più vicine che mai»Italia e Germania rafforzano il loro rapporto strategico attraverso una collaborazione più stretta in settori chiave come sicurezza, difesa e resilienza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Meloni a Merz: Rafforziamo la cooperazione, oggi Italia e Germania più vicine che mai

Argomenti discussi: Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino; Vertice Italia-Germania, Meloni: Più vicine che mai. Merz: Europa unita e Nato unita. Ad Abu Dhabi iniziati i negoziati Usa-Russia-Ucraina; Politico: si indebolisce l’asse franco-tedesco, Meloni e Merz nuova coppia di potere europea; Oggi il vertice a Roma Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova Ue.

Meloni: «L'Europa scelga se essere protagonista Ho chiesto a Trump di riconfigurare il Board»«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo ... msn.com

Meloni incontra Merz Italia-Germania mai così vicine, con Usa cooperazione saldaROMA (ITALPRESS) – La volontà di cooperazione con gli Stati Uniti rimane salda. Italia e Germania, che sono entrambe nazioni che ... iltempo.it

Meloni e Merz a Villa Pamphili: "Serve colmare le lacune della difesa europea. Coordineremo gli sforzi in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina" x.com

Meloni vede Merz a Bruxelles e il re dei “Galli” Macron, fuori della porta, non può che rosolare a fuoco lento… Quell’incontro informale tra la premier italiana e il cancelliere federale tedesco prima dell’inizio dei lavori del Consiglio Europeo deve essere stato u - facebook.com facebook