Dick Van Dyke il mitico spazzacamino di Mary Poppins compie 100 anni | e svela il segreto di successo e longevità da record

Dick Van Dyke, l’iconico spazzacamino più amato del cinema sta per compiere 100 anni e l’energia di quel giovane Bert, compagno delle magiche avventure di Mary Poppins sprizza ancora da ogni poro della pelle dell’attore, simbolo indiscusso dell’ottimismo americano, la cui carriera è stata un inno alla gioia, al ballo e all’intrattenimento garbato, sempre forte, a prescindere da ruoli e film, di un sorriso diventato il tratto distintivo della sua maschera istrionica. Dick Van Dyke compie 100 anni (e ha già cominciato a festeggiare). Un uomo dai mille volti e dagli innumerevoli talenti, che ha costruito la sua fama su una versatilità unica votata alla physical comedy, spesso paragonato persino a quella di Charlie Chaplin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dick Van Dyke, il mitico spazzacamino di Mary Poppins compie 100 anni: e svela il segreto di successo e longevità da record

