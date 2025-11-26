Dick Van Dyke prossimo ai 100 anni | Ho avuto una vita piena ed entusiasmante

La star di Mary Poppins il prossimo 13 dicembre diventerà centenario e ha raccontato l'emozione per una vita lunga e ricca di successi. Dick Van Dyke compirà 100 anni il prossimo 13 dicembre e la star di Mary Poppins ha ripercorso alcune fasi salienti della sua longeva esistenza, confessando l'entusiasmo per la vita che ha vissuto. L'attore è famoso in tutto il mondo per il ruolo di Bert nel film Disney di Robert Stevenson con Julie Andrews ma la sua carriera è ricca di tanti altri successi che l'hanno resa indimenticabile. Dick Van Dyke ripercorre la propria lunga vita "Quando muori, muori. Per qualche motivo non ho alcuna paura della morte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dick Van Dyke prossimo ai 100 anni: "Ho avuto una vita piena ed entusiasmante"

