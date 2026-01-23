Meghnagi Comunità ebraica Milano | Sul ddl antisemitismo col Pd rottura insanabile Il 27 gennaio non li vogliamo

La Comunità ebraica di Milano, tramite Meghnagi, esprime forte disappunto riguardo al disegno di legge contro l’antisemitismo presentato dal Partito Democratico. Secondo la comunità, la proposta rappresenta una rottura insanabile con la Memoria e la tutela degli ebrei. Per loro, se il Pd non intende difendere gli ebrei attuali, è meglio che evitino di partecipare alle commemorazioni del 27 gennaio, giornata dedicata alla memoria delle vittime.

Il presidente della Comunità ebraica milanese: "Se i dem vogliono andare avanti col loro testo, allora tanto meglio non farla proprio una legge. Ci sentiamo presi in giro" Di Segni (Ucei): “Sull'antisemitismo il Pd vive sulla luna. Irresponsabili!” “Quello del Pd è uno schiaffo alla Memoria. Ma se non vogliono difendere gli ebrei vivi allora evitino di venire a commemorare gli ebrei morti. Il 27 gennaio non li vogliamo”. Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, non è tipo da giri di parole. E anche questa volta non è da meno. “Il ddl presentato dal senatore Giorgis in rappresentanza del Pd non vuole riconoscere l'unicità degli atti antisemiti, mette tutto in un unico calderone, come se l'antisemitismo fosse una generica forma di razzismo o come se fosse paragonabile all'islamofobia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il capo della Comunità ebraica Walker Meghnagi: "La sinistra ha ceduto all’antisemitismo e all’Islam più violento in cambio di voti"In un intervento critico, il capo della Comunità ebraica Walker Meghnagi denuncia come la sinistra abbia compromesso i valori contro l’antisemitismo e l’estremismo islamico in cambio di consensi elettorali.

Comunità ebraica di Milano: Walker Meghnagi confermato presidenteIl 15 dicembre 2025, la Comunità Ebraica di Milano ha confermato Walker Meghnagi come suo presidente.

