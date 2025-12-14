In un intervento critico, il capo della Comunità ebraica Walker Meghnagi denuncia come la sinistra abbia compromesso i valori contro l’antisemitismo e l’estremismo islamico in cambio di consensi elettorali. La recente strage di Sidney viene interpretata come risultato di questa deriva, evidenziando tensioni sociali e politiche sempre più profonde.

Il capo della Comunità ebraica Walker Meghnagi: "La sinistra ha ceduto all'antisemitismo e all'Islam più violento in cambio di voti"

«La strage di Sidney ci preoccupa ma purtroppo non ci sorprende. La sinistra ha ceduto all’antisemitismo e all’Islam più violento in cambio di voti». Il capo della Comunità ebraica Walker Meghnagi esce dalla sinagoga di Milano, si vota per il rinnovo delle cariche: dopo quattro anni alla guida si è ricandidato per un doppio incarico, alla presidenza della Milano ebraica, con la lista Beyahad – Insieme Uniti per il Futuro e al Consiglio dell’Ucei, con l’omonima lista. «Dopo il 7 ottobre il clima contro di noi è peggiorato». Anche in Italia stiamo assistendo all’embrione del «partito di Gaza»? «È in corso una saldatura tra la sinistra e la parte più violenta dell’Islam. Ilgiornale.it

