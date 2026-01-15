Alzheimer primo trattamento con anticorpo monoclonale su un paziente del Policlinico Foggia

Al Policlinico Foggia è stato somministrato per la prima volta il farmaco ‘Donanemab’, un anticorpo monoclonale di nuova generazione. Questo trattamento, rivolto a pazienti in fase iniziale di Alzheimer, rappresenta un passo importante nell’approccio terapeutico alla malattia. La somministrazione si inserisce in un percorso di ricerca e innovazione volto a migliorare la gestione e il futuro delle persone affette da questa condizione.

Al Policlinico di Foggia è stato somministrato per la prima volta il 'Donanemab', vale a dire l'anticorpo monoclonale di nuova generazione indicato nel trattamento della malattia di Alzheimer nelle fasi iniziali. Il trattamento è stato praticato nella Struttura complessa di Neurologia Ospedaliera, diretta dal dr. Ciro Mundi, presso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, responsabile la dr.ssa Elena Carapelle, nel rispetto dei criteri clinici previsti dai protocolli nazionali e internazionali. "L'introduzione di questa terapia rappresenta un traguardo importante per il nostro Policlinico e per la comunità pugliese.

