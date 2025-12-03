acne inversa farmaci innovativi tra cui un anticorpo monoclonale rimborsabile dal servizio sanitario nazionale

Convivere bene con il proprio corpo è il desiderio di tutti. A maggior ragione di coloro che hanno l’idrosadenite suppurativa, una malattia infiammatoria cronica della pelle, denominata “acne inversa”, poiché condivide con l’acne i noduli, gli ascessi, le cicatrici, ma che va oltre perché è più grave e debilitante sia per il fisico e sia per la mente. Diagnosticata in ritardo nella maggioranza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

