Frode fiscale e autoriciclaggio in Cina | sequestro da 780mila euro nell' Agro Nocerino-Sarnese

Nell’area dell’Agro Nocerino-Sarnese, i militari della Guardia di Finanza di Scafati hanno effettuato un sequestro preventivo di oltre 780mila euro e emesso due misure cautelari personali, nell’ambito di un’indagine su frode fiscale e autoriciclaggio. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alle attività illecite nel settore economico locale.

Frode fiscale e autoriciclaggio per 16 mln, sei misure cautelari - Il Comando provinciale di Cosenza della Guardia di finanza ha eseguito sei misure cautelari a carico di altrettante persone accusate di associazione per delinquere ... ansa.it

Chiesti 12 anni di carcere per frode fiscale per Salvatore Vetrano, il ‘re dei surgelati’ x.com

Una presunta frode fiscale da oltre 45 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Barletta che, coordinati dalla Procura di Trani, hanno denunciano 82 persone, sequestrato 37 società che avrebbero emesso fatture per operazioni i - facebook.com facebook

