Frode fiscale e autoriciclaggio in Cina | sequestro da 780mila euro nell' Agro Nocerino-Sarnese

Nell’area dell’Agro Nocerino-Sarnese, i militari della Guardia di Finanza di Scafati hanno effettuato un sequestro preventivo di oltre 780mila euro e emesso due misure cautelari personali, nell’ambito di un’indagine su frode fiscale e autoriciclaggio. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alle attività illecite nel settore economico locale.

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Scafati hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 781mila euro e due misure cautelari personali nei confronti di imprenditori operanti nell'area dell'Agro Nocerino-Sarnese. Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

