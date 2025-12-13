Alluvioni nell’Agro nocerino-sarnese | la Commissione parlamentare di inchiesta convoca i sindaci

Dopo le recenti alluvioni nell’Agro nocerino-sarnese, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico ha convocato i sindaci del territorio. L'incontro, richiesto per approfondire le cause e le misure di prevenzione, si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla gestione del rischio idrogeologico in Italia.

Dopo le alluvioni che hanno interessato il territorio dell'Agro nocerino-sarnese e a seguito dell'incontro convocato dal Prefetto con i sindaci del territorio e i rappresentanti della Regione, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano ha.

