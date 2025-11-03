Udine tre persone arrestate per detenzione di marijuana | sequestrati oltre 5 kg di droga
Tre persone arrestate a Udine per detenzione di oltre 5 kg di marijuana. Sequestrati anche strumenti per la coltivazione della droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Seminario: “LE RETI DI SICUREZZA CONTRO LA POSSIBILE CADUTA DALL’ALTO DELLE PERSONE E DI OGGETTI” - valido come aggiornamento obbligatorio per RSPP, ASPP, CSP e CSE Organizzato da: ORDINE INGEGNERI DI UDINE Data e luogo eve - facebook.com Vai su Facebook
Udine, tre persone arrestate per detenzione di marijuana: sequestrati oltre 5 kg di droga - Tre persone arrestate a Udine per detenzione di oltre 5 kg di marijuana. Come scrive virgilio.it
Arriva il corriere espresso, nei pacchi quasi 6kg di marijuana: tre arresti - La Polizia di Udine arresta tre persone per detenzione di 5,6 kg di marijuana arrivate via corriere espresso. Riporta nordest24.it
Il corriere espresso consegna 6 kg di marijuana, tre arresti - sorprese con quasi sei chili di marijuana appena consegnata da un corriere ... Da ansa.it