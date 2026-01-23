Ponticelli nel deposito per le spedizioni sequestrati 43 chili di droga | arrivata dalla Spagna in un distributore
Nel quartiere di Ponticelli, a Napoli, la polizia ha sequestrato 43 chili di droga nascosti in un deposito di una ditta di spedizioni. L'intervento è stato possibile grazie a informazioni riguardanti un carico proveniente dalla Spagna. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.
L'intervento della polizia è stato eseguito nel deposito di una ditta di spedizioni del quartiere della periferia orientale di Napoli, dopo aver ricevuto informazioni sull'arrivo di un carico di droga dalla Spagna. Sequestrati anche 10mila euro in contanti.
