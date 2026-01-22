mai parte della mia famiglia mi ha rubato milioni icardi attacca wanda nara

Mauro Icardi ha risposto alle recenti dichiarazioni di Wanda Nara, esprimendo il suo disappunto e sottolineando le tensioni tra i due. La discussione, nata sui social e proseguita in pubblico, evidenzia le difficoltà di un rapporto segnato da anni di controversie. Questa vicenda mette in luce le complesse dinamiche personali e pubbliche che coinvolgono i due protagonisti, alimentando l’attenzione dei media e dei loro fan.

È un Mauro Icardi furioso, quello che nelle scorse ore ha risposto duramente alle parole scritte da Wanda Nara sui suoi profili social e poi pronunciate nel corso di un'intervista, mostrando chiaramente come le ruggini tra i due siano pressoché impossibili da superare. L'ex moglie del calciatore, abbracciando l'oramai noto trend nostalgico relativo al 2016, aveva fatto un tuffo nel passato fino a un momento della sua vita nel quale era ancora sposata con lui: "Saremo sempre una famiglia", aveva scritto la showgirl, condividendo il pensiero coi suoi follower e lasciando intravedere una possibilità di riconciliazione all'orizzonte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Icardi, lo sfogo sui social: "Wanda mitomane, mi ha negato le figlie e rubato 7 milioni di euro"Icardi ha condiviso sui social un messaggio in cui accusa Wanda di comportamenti mitomani e di avergli negato le figlie, oltre a sottrargli sette milioni di euro.

