Buche alberi sulle auto e marciapiedi sconnessi | pioggia di ricorsi contro il Comune dopo gli incidenti

Le recenti segnalazioni di incidenti causati da buche, alberi e marciapiedi sconnessi a Caserta hanno portato a un aumento dei ricorsi contro il Comune. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per migliorare la sicurezza delle strade e prevenire ulteriori problemi alla cittadinanza.

Marciapiede dissestato, cade e si rompe il setto nasale: «Degrado e alberi mai curati» - Un'anziana di 85 anni cade rovinosamente a terra sul marciapiede dissestato e si fa male al naso, finendo in pronto soccorso. ilgazzettino.it

Frosinone, quei marciapiedi impraticabili: lo slalom dei pedoni tra buche, radici e pali della luce - Marciapiedi rotti, con buche o ostacoli vari: Frosinone non è una città per pedoni. ilmessaggero.it

In via Merliani, quartiere Vomero, all’altezza del civico 160 la piantumazione degli alberi è stata impedita dal cemento che ostruisce le fossette alberali. Cinque buche, destinate ad altrettante essenze arboree, sono state sigillate con l’asfalto. I residenti inviano - facebook.com facebook

