Buche alberi sulle auto e marciapiedi sconnessi | pioggia di ricorsi contro il Comune dopo gli incidenti
Le recenti segnalazioni di incidenti causati da buche, alberi e marciapiedi sconnessi a Caserta hanno portato a un aumento dei ricorsi contro il Comune. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per migliorare la sicurezza delle strade e prevenire ulteriori problemi alla cittadinanza.
Raffica di ricorsi contro il Comune di Caserta per incidenti provocati dalle cattive condizioni delle strade del Capoluogo. La segretaria generale Maria Giuseppina D’Ambrosio ha conferito incarico legale all’avvocato dell’Ente Lidia Gallo per resistere alle vertenze incardinate dinanzi al giudice. 🔗 Leggi su Casertanews.it
