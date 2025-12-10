Oltre 500 interventi in un anno per la Chiurgia Toracica del Giovanni Paolo II di Bari | Risultato record

Baritoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, la Chirurgia Toracica dell'Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, guidata dal dottor Gaetano Napoli, ha raggiunto un traguardo significativo con oltre 500 interventi eseguiti. Un risultato record che conferma l'eccellenza dell'unità operativa e il suo ruolo di punta nel trattamento delle patologie toraciche.

L'Unità operativa complessa di Chirurgia toracica dell'Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, diretta da Gaetano Napoli, ha effettuato oltre 500 interventi nel 2025. Un numero ragguardevole che rappresenta, per Alessandro Delle Donne, commissario straordinario dell'oncologico barese, “la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Frosinone, ARES 118: oltre 91mila interventi nel 2024. Lazio Sud tra le aree più impegnate della Regione

Blue Tongue, allarme zootecnia in Abruzzo: “Oltre mille capi morti, servono interventi immediati”

Maltempo in Lombardia, oltre 70 interventi dei Vigili del fuoco

oltre 500 interventi annoOltre 9.500 interventi per i vigili del fuoco: più soccorsi e incidenti - Giovedì 4 dicembre si festeggia la Patrona, poi la festa a febbraio. Scrive ecodibergamo.it