Oltre 500 interventi in un anno per la Chiurgia Toracica del Giovanni Paolo II di Bari | Risultato record
Nel 2025, la Chirurgia Toracica dell'Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, guidata dal dottor Gaetano Napoli, ha raggiunto un traguardo significativo con oltre 500 interventi eseguiti. Un risultato record che conferma l'eccellenza dell'unità operativa e il suo ruolo di punta nel trattamento delle patologie toraciche.
L'Unità operativa complessa di Chirurgia toracica dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari, diretta da Gaetano Napoli, ha effettuato oltre 500 interventi nel 2025. Un numero ragguardevole che rappresenta, per Alessandro Delle Donne, commissario straordinario dell'oncologico barese, "la conferma dell'eccellenza dell'unità operativa e il suo ruolo di punta nel trattamento delle patologie toraciche."
