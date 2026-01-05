Cervia ufficiali le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli
A Cervia sono state ufficializzate le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, annunciate il 23 dicembre. La decisione segue l’apertura di un’indagine per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, con la quale è in corso una separazione. La notizia rappresenta un passo importante per il Comune, che si trova ora a dover affrontare una fase di transizione amministrativa.
Sono state ufficializzate le dimissioni del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, annunciate il 23 dicembre dopo l’apertura di un’indagine per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, dalla quale è in corso la separazione. Nelle settimane precedenti la procura di Ravenna aveva avanzato richiesta di custodia cautelare in carcere, istanza respinta dal gip. In una nota diffusa dal Comune, Missiroli ha spiegato le ragioni della decisione affermando che «La conferma di questa scelta risponde esclusivamente a esigenze di sicurezza, a tutela della mia famiglia e della città di Cervia, che è stata coinvolta in una macchina del fango senza precedenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it
