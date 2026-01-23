Massimo Venturiello celebra il genio del varietà Petrolini | spettacolo a Lecce

Venerdì 23 gennaio, a Lecce, Massimo Venturiello rende omaggio a Ettore Petrolini, figura fondamentale del teatro comico e del varietà italiano. Lo spettacolo celebra il talento e l’eredità artistica di Petrolini, offrendo un’occasione di riflessione e valorizzazione della storia teatrale italiana. Un evento dedicato agli appassionati di teatro e cultura, con un approccio sobrio e rispettoso del patrimonio artistico nazionale.

LECCE – Venerdì 23 gennaio il Salento accoglie Massimo Venturiello in un omaggio teatrale a Ettore Petrolini, maestro del teatro comico e del varietà italiano. Un viaggio che riporta in scena l’ironia, la satira e l’umanità di un artista capace di raccontare, con leggerezza e profondità insieme.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Premio Petrolini 2025 a Massimo Venturiello Massimo Venturiello porta "Chicchignola" al Teatro Gioiello: l'omaggio a PetroliniDal 9 all’11 gennaio, il Teatro Gioiello ospita Massimo Venturiello con “Chicchignola”, un omaggio a Ettore Petrolini. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Massimo Venturiello, CHICCHIGNOLA, di Ettore Petrolini: a Taviano, Castellaneta, Lecce, Corato; Trianon Viviani: ‘o Zulù e Venturiello in Petrolini; CHICCHIGNOLA di Ettore Petrolini con Maria Letizia Gorga - Eventi nel Salento - Lecce; La stagione del Teatro Metamorfosi di Rutigliano prosegue il 16 gennaio con Chicchignola di Ettore Petrolini. Il passo di «Chicchignola» a Rutigliano con Massimo Venturiello, per ridere della vita e delle sue fragilitàLo spettacolo il 16 gennaio al Teatro Metamorfosi. L'attore e regista alla Gazzetta: «Petrolini maestro di ironia: la capacità di non prendersi sul serio ci consente di avanzare, non essere mai fermi. lagazzettadelmezzogiorno.it Teatro Trianon, Massimo Venturiello in Chicchignola di Ettore PetroliniMassimo Venturiello sarà in tournée con Chicchignola di Ettore Petrolini. In scena con Venturiello – che cura anche la regia – Maria Letizia Gorga e Franco ... napolivillage.com UN ULTRAS NON MUORE MAI! Ricordiamo MASSIMO VENTURIELLO, curva nord Perugia. Ciao MASSIMO, oggi sei con noi #ultrasitalia #Perugia #massimovive - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.