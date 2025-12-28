Massimo Venturiello porta Chicchignola al Teatro Gioiello | l' omaggio a Petrolini

Dal 9 all’11 gennaio, il Teatro Gioiello ospita Massimo Venturiello con “Chicchignola”, un omaggio a Ettore Petrolini. La produzione propone un'interprete fedele e accurata, dedicata all’opera e alla figura del celebre artista romano. Un’occasione per riscoprire un personaggio emblematico del teatro italiano, attraverso una rappresentazione che combina rispetto per la tradizione e attenzione alla scena contemporanea.

Massimo Venturiello arriva al Teatro Gioiello, dal 9 all'11 gennaio, con "Chicchignola" di Ettore Petrolini. In scena con Venturiello – che cura anche la regia – Maria Letizia Gorga e Franco Mannella, Claudia Portale, Elena Berera. Le scene sono di Alessandro Chiti, mentre l'arrangiamento.

