Massimo Venturiello porta Chicchignola al Teatro Gioiello | l' omaggio a Petrolini

Dal 9 all’11 gennaio, il Teatro Gioiello ospita Massimo Venturiello con “Chicchignola”, un omaggio a Ettore Petrolini. La produzione propone un'interprete fedele e accurata, dedicata all’opera e alla figura del celebre artista romano. Un’occasione per riscoprire un personaggio emblematico del teatro italiano, attraverso una rappresentazione che combina rispetto per la tradizione e attenzione alla scena contemporanea.

Massimo Venturiello arriva al Teatro Gioiello, dal 9 all'11 gennaio, con “Chicchignola” di Ettore Petrolini. In scena con Venturiello – che cura anche la regia – Maria Letizia Gorga e Franco Mannella, Claudia Portale, Elena Berera. Le scene sono di Alessandro Chiti, mentre l’arrangiamento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Massimo Venturiello porta "Chicchignola" al Teatro Gioiello: l'omaggio a Petrolini Leggi anche: Venturiello rilegge Petrolini: Chicchignola Leggi anche: Venturiello rilancia Petrolini: “Chicchignola” apre la tournée da Rieti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ‘Chicchignola’ al Teatro San Babila - Massimo Venturiello sarà in tournée con ‘Chicchignola’ di Ettore Petrolini. expartibus.it Tosca si è sposata: il “sì” della cantante a Massimo Venturiello - Fiori d’arancio per la cantante Tosca Donati, che ha condiviso sui social alcune immagini del suo matrimonio con l’attore teatrale e doppiatore Massimo Venturiello. dilei.it Massimo Venturiello, marito di Tosca/ I lavori insieme a teatro e nel 2024 le nozze - Dopo la lunga storia d'amore, nel 2024 le nozze Nel 2024 sono arrivate, per Tosca, le nozze con Massimo ... ilsussidiario.net Lo spettacolo diretto da Massimo Venturiello andrà in scena dopo le date di Catania dal 7 al 9 gennaio 2026 al teatro Golden di Palermo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.