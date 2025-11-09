Premio Petrolini 2025 a Massimo Venturiello

ROMA – Lunedì 10 novembre, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la cerimonia di consegna del . Presenta Pino Strabioli. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

