Massimo Bossetti vorrebbe incontrare i genitori di Yara Gambirasio capirebbero che non sono l' assassino

Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha espresso il desiderio di incontrare i genitori della vittima, convinto di poter dimostrare la sua innocenza. Nel corso di un’intervista con Bruno Vespa a Porta a Porta, l’ex muratore di Mapello ha spiegato questa volontà, sottolineando il desiderio di chiarire i propri dubbi e di affrontare personalmente il dolore delle famiglie coinvolte.

Massimo Bossetti ritorna davanti alle telecamere. Dopo l’apparizione speciale nel documentario Netflix Il caso Yara e l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, l’ex muratore condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio siede di fronte a Bruno Vespa per una puntata speciale di Porta a Porta. E lancia un appello: “Vorrei un incontro con i genitori, se mi guardassero negli occhi capirebbero che non sono l’assassino“. Ancora una volta, quindi, Bossetti si dichiara innocente. Massimo Bossetti vuole chiedere la riapertura del caso Le bugie di Bossetti, "il favola" L'appello ai genitori di Yara Gambirasio Massimo Bossetti vuole chiedere la riapertura del caso Massimo Bossetti non ha dubbi: non sarebbe lui l’assassino di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

