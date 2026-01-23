Marsiglia-Lens sabato 24 gennaio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida tra Marsiglia e Lens, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 21:05. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, il Marsiglia di De Zerbi cerca risposte in casa contro la capolista Lens di Sage. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per un confronto importante in Ligue 1.

Dopo l’inevitabile KO interno contro il Liverpool il Marsiglia di De Zerbi affronta in casa la capolista Lens di Sage. Contro i reds c’è stato poco da fare, un senso quasi di impotenza per i Phoceens che sono caduti sotto 3 gol da una squadra che rimane lontana parente di quella dell’anno scorso. Ancora una volta è mancato il passo in avanti e la prova di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Marsiglia-Lens (sabato 24 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della partita tra Marsiglia e Lens, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21:05.

