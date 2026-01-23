Analisi della partita tra Marsiglia e Lens, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21:05. Si esaminano le formazioni, le quote e i pronostici, in un contesto di campionato francese. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, il Marsiglia di De Zerbi cerca di riprendere il cammino in casa contro la capolista Lens di Sage, offrendo spunti utili per le scommesse e le previsioni.

Dopo l’inevitabile KO interno contro il Liverpool il Marsiglia di De Zerbi affronta in casa la capolista Lens di Sage. Contro i reds c’è stato poco da fare, un senso quasi di impotenza per i Phoceens che sono caduti sotto 3 gol da una squadra che rimane lontana parente di quella dell’anno scorso. Ancora una volta è mancato il passo in avanti e la prova di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Lens (sabato 24 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

Angers-Marsiglia (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronosticiAnalisi e approfondimenti sulla sfida tra Angers e Marsiglia, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 21:05.

Angers-Marsiglia (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiDomani sera alle 21:05, si affrontano Angers e Marsiglia nel diciottesimo turno di Ligue 1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dove vedere Marsiglia-Lens in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Weah gol e manita Marsiglia: De Zerbi è 3º. Lens inarrestabile, 10ª vittoria di fila e 1º posto; Ligue 1, il Lens batte l'Auxerre e vola in testa. Il Marsiglia espugna Angers; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.

Pronostico Marsiglia-Lens: in Patria è un’altra storiaMarsiglia-Lens è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Marsiglia vs Lens – 24 Gennaio 2026Il pronostico Marsiglia - Lens accende la serata di Ligue 1 del 24 Gennaio 2026, con calcio d’inizio alle 21:05 presso l’Orange Vélodrome. Si tratta di una ... news-sports.it

#Ligue1, Vittorie di Lens e Marsiglia nelle partite giocate oggi nel campionato francese, il Lens ha battuto 1-0 l'Auxerre e si è ripreso il primo posto in classifica, la squadra di #DeZerbi 5-2 l'Angers. facebook