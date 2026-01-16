Angers-Marsiglia sabato 17 gennaio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Angers e Marsiglia, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 21:05. Scopri formazioni, quote e pronostici per questa partita valida per il diciottesimo turno di Ligue 1, chiusura degli anticipi del sabato. Un confronto importante tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali nella seconda metà del campionato.

A chiusura degli anticipi del sabato di questo diciottesimo turno di Ligue1 scende in campo il Marsiglia di De Zerbi, impegnato sul campo dell’Angers di Dujeux. Gli Scoitses hanno subito un’amara eliminazione ai rigori in coppa di Francia contro il Tolosa. Il gol nel finale di Sbai aveva impattato la gara ma poi sono stati fatali gli errori di Machine e di Courcoui dal dischetto e dopo 14 rigori. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Angers-Marsiglia (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Marsiglia-Angers (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Marsiglia-Angers (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Trentino - Verona (2-3) - Volley SuperLega; Angers-Marsiglia: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Pronostico Angers-Marsiglia 17 gennaio 2026 Ligue 1. Pronostico Angers vs Marsiglia – 17 Gennaio 2026 - La sfida di Ligue 1 tra Angers e Marsiglia, in programma il 17 Gennaio 2026 alle 21:05 allo Stadio Raymond- news-sports.it

Pronostico Angers-Marsiglia: le lacrime stavolta sono di gioia - Marsiglia è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Finale Supercoppa Francese stadio Jaber Al-Ahmad International: Psg-Marsiglia 2-2 (3-2 dcr) - facebook.com facebook

L’OM ha trovato un accordo Himad #Abdelli, centrocampista offensivo dell’Angers classe 1999. Cinque anni di contratto. Prima di chiudere con l’Angers, però, l’OM deve vendere un giocatore. Fonte: @lequipe. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.