Marocchi | Conte si esalta nelle difficoltà Juve-Napoli può essere uno spartiacque

Marocchi commenta come Conte si trovi a suo agio nelle situazioni complicate e sottolinea l'importanza della partita tra Juve e Napoli come possibile punto di svolta nella stagione. I due, ex compagni di squadra alla Juventus, oggi rappresentano fronti opposti nel mondo del calcio, anche se spesso si incontrano solo davanti alle telecamere. Un confronto che potrebbe definire le prospettive future delle rispettive squadre.

"> Sono stati compagni di squadra alla Juventus, oggi si ritrovano su fronti opposti, anche se solo davanti alle telecamere. Antonio Conte e Giancarlo Marocchi condividono passato, conoscenze profonde e una certa affinità caratteriale. L’ex centrocampista bianconero, oggi opinionista Sky Sport, racconta il suo punto di vista sul tecnico del Napoli e sul momento delicato degli azzurri in un’intervista rilasciata a Bruno Majorano per Il Mattino. Marocchi parte dal rapporto con gli allenatori nel ruolo di commentatore televisivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Marocchi osserva come Conte si dimostri energico nelle situazioni difficili.

Napoli, Manna prima dell’Inter: «Può essere uno spartiacque. Sul mercato di gennaio vi dico questa cosa»Napoli, Manna prima dell’Inter ha commentato le sfide del campionato e le prospettive di mercato.

! Sulle critiche ad Antonio Conte Marocchi lo difende : “Sta bene in trincea, tranquillo insieme ai suoi giocatori, e si esalta nelle difficoltà!” Il Napoli punta tutto sullo scudetto : vincere due campionati - facebook.com facebook

Juventus XI, 1991/92. (Photo: imago/Buzzi) Top: Marocchi, Casiraghi, Stefan Reuter, Julio Cesar, Jurgen Kohler. Bottom: Conte, Di Canio, Baggio, Carrera, Galia, Peruzzi. x.com