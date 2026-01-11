Napoli Manna prima dell’Inter | Può essere uno spartiacque Sul mercato di gennaio vi dico questa cosa

Napoli, Manna prima dell’Inter ha commentato le sfide del campionato e le prospettive di mercato. In un’intervista, ha sottolineato l’importanza di questo momento per la squadra, indicando come possa rappresentare uno spartiacque per il prosieguo della stagione. Ha inoltre condiviso alcune considerazioni sulle strategie di mercato in vista di gennaio, offrendo uno sguardo chiaro e sobrio sulle intenzioni del club.

Manna sul mercato del @sscnapoli: "Rovinare gli equilibri è sempre molto semplice. Noi vogliamo provare a migliorare la squadra, se ci saranno opportunità andremo a farlo ma non è detto che accada" x.com

Giovanni #Manna, ds del #Napoli, attacca duramente l’attuale gestione arbitrale. «Siamo sicuramente vivendo un momento storico non felice per le vicende arbitrali: è evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.