Napoli Manna prima dell’Inter | Può essere uno spartiacque Sul mercato di gennaio vi dico questa cosa

Da calcionews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, Manna prima dell’Inter ha commentato le sfide del campionato e le prospettive di mercato. In un’intervista, ha sottolineato l’importanza di questo momento per la squadra, indicando come possa rappresentare uno spartiacque per il prosieguo della stagione. Ha inoltre condiviso alcune considerazioni sulle strategie di mercato in vista di gennaio, offrendo uno sguardo chiaro e sobrio sulle intenzioni del club.

Napoli, Manna prima dell’Inter ha rilasciato queste dichiarazioni sui vertici del campionato e sul mercato. Le sue dichiarazioni Nel prepartita di Inter Napoli, Giovanni Manna, ds degli azzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le sue parole. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano FAVORITA – «Io sto sempre con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli manna prima dell8217inter pu242 essere uno spartiacque sul mercato di gennaio vi dico questa cosa

© Calcionews24.com - Napoli, Manna prima dell’Inter: «Può essere uno spartiacque. Sul mercato di gennaio vi dico questa cosa»

Leggi anche: Napoli-Bologna, Manna: “Può diventare una serata storica, ma va giocata. Lucca sul mercato? Vi dico tutto”

Leggi anche: Inter-Napoli, Manna: «Una gara che può segnare uno spartiacque»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, Manna: “Normale vada trovata l’alchimia. Gli infortuni non sono un alibi” - Il big match dell’ottava giornata di Serie A si gioca al Diego Armando Maradona: il Napoli sfida l’Inter ... gianlucadimarzio.com

napoli manna prima dell8217interNapoli, Manna: "Vogliamo alzare la qualità dell'attacco" - Il direttore sportivo del Napoli ha parlato al Corriere dello Sport: "A gennaio vogliamo alzare la qualità dell'attacco - sport.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.