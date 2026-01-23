Marocchi | Conte si esalta nelle difficoltà Juve-Napoli può essere uno spartiacque

Marocchi osserva come Conte si dimostri energico nelle situazioni difficili. La sfida tra Juventus e Napoli rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, potenzialmente un punto di svolta nella stagione. I due ex compagni di squadra alla Juventus si trovano ora su fronti opposti, aggiungendo un ulteriore interesse a un incontro che potrebbe influenzare gli equilibri del campionato.

"> Sono stati compagni di squadra alla Juventus, oggi si ritrovano su fronti opposti, anche se solo davanti alle telecamere. Antonio Conte e Giancarlo Marocchi condividono passato, conoscenze profonde e una certa affinità caratteriale. L’ex centrocampista bianconero, oggi opinionista Sky Sport, racconta il suo punto di vista sul tecnico del Napoli e sul momento delicato degli azzurri in un’intervista rilasciata a Bruno Majorano per Il Mattino. Marocchi parte dal rapporto con gli allenatori nel ruolo di commentatore televisivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Argomenti discussi: Juve-Napoli, Marocchi: Conte si esalta nelle difficoltà

