Marinozzi | Milan a tre punte? Io dico si ma solo a gara in corso ecco perché

Andrea Marinozzi, giornalista sportivo di DAZN, analizza il possibile impiego del Milan a tre punte secondo Massimiliano Allegri. Nel suo intervento su YouTube, spiega le ragioni di questa eventuale strategia, evidenziando le dinamiche di gioco e le variabili che potrebbero influenzare le scelte dell’allenatore rossonero. Un approfondimento utile per comprendere le potenziali evoluzioni tattiche della squadra milanese.

Andrea Marinozzi, giornalista sportivo di DAZN, è intervenuto nel nuovo video caricato sul proprio canale Youtube, parlando del Milan di Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo ha voluto analizzare la questione legata al modulo con 3 punte davanti, esprimendo un parere favorevole solo a gara in corso, ma non è tutto. Marinozzi ha voluto riservare alcune parole anche per il giovane esterno belga Alexis Saelemaekers, altro grande protagonista della stagione in positivo, am che forse dovrà saltare il big match contro a Roma di domenica.. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: Milan, ecco le dichiarazioni di Andrea Marinozzi sul Milan di Massimiliano Allegri: "Milan a tre punte? Sì, ma a gara in corso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Lecce, Allegri: “Ecco perché non ho messo le tre punte”Al termine di Milan-Lecce, nella 21ª giornata di Serie A, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha spiegato le ragioni della scelta tattica di non schierare le tre punte.

