Durante il solito appuntamento con "Fuoriclasse, il giornalista Andrea Marinozzi ha voluto parlare del Milan di Allegri in ottica scudetto: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marinozzi sicuro: “Si, il Milan lotterà per lo scudetto, ecco secondo me perchè”

Leggi anche: L’ex rossonero Savicevic: “Il Milan di Allegri lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sulla 10 a Leao…”

Leggi anche: Sacchi sicuro: «Milan non pronto per lo scudetto, ecco le vere favorite…»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Marinozzi sul Milan: "Nel derby è stato equilibrato, serve una difesa che sa comunicare" - Andrea Marinozzi, nel suo intervento a Sky Sport 24, analizza il momento del Milan reduce dal pareggio nel derby d'andata di Coppa Italia: “Continuità e scelte, quindi perché cambiare? tuttomercatoweb.com

Lui ancora non sa di essere al sicuro. Quando l’ho portato a casa si è seduto sul divano senza dire una parola, tutto rannicchiato, lo sguardo perso nel vuoto, come se volesse diventare invisibile. Non era stanchezza. Era dolore. Quel dolore profondo di chi è s - facebook.com facebook