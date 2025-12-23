Nel segno di Margherita | a Stupinigi la visita guidata che celebra il centenario della Regina

In occasione del centenario della scomparsa di Regina Margherita, si terrà una visita guidata a Stupinigi intitolata “Margherita e Stupinigi”. L’appuntamento è previsto per domenica 4 gennaio alle 15, offrendo un’occasione per conoscere meglio la storia e l’eredità della regina attraverso questo percorso culturale nel suggestivo palazzo. Un momento di approfondimento dedicato a un’importante figura della monarchia italiana.

Nell'anno del centenario della morte della Regina Margherita, la visita guidata "Margherita e Stupinigi", in programma domenica 4 gennaio alle 15.45, racconta la storia della Palazzina attraverso la sua ultima illustre e regale abitante che a Stupinigi soggiornò dal 1901 al 1919. Di sala in sala.

