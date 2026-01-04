Un secolo fa, Margherita di Savoia, prima regina d’Italia, si ritirava nella sua villa di Bordighera, lasciando un’impronta indelebile nella storia del paese. Nata a Monza, divenne simbolo di eleganza e dedizione, vivendo gli ultimi anni lontana dagli impegni pubblici dopo l’assassinio del marito, re Umberto I. La sua vita rappresenta un capitolo importante nel racconto della monarchia italiana.

Monza – Un secolo fa la prima regina d’Italia moriva nella sua villa di Bordighera. Margherita si era ritirata a vita privata 26 anni prima, dopo l’uccisione di Umberto I a Monza, colpito a revolverate da Gaetano Bresci, l’anarchico arrivato dall’America per sparare al re mentre stava assistendo a un saggio ginnico. Da quell’estate del 1900 non rimise più piede a Monza. Una città che per un lungo tempo è stata la Versailles estiva dei Savoia e una dimora che Margherita e il cugino Umberto, fin da quando vi misero piede la prima volta, freschi sposi nel 1868, sentirono come “la nostra casa veramente”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un secolo di Margherita, la giovane principessa che a Monza si trasformò nella regina degli italiani

Leggi anche: Un 2026 nel segno di Margherita . La regina pop che fece gli italiani

Leggi anche: 17 novembre, Sant’Elisabetta d’Ungheria: la principessa che trasformò il pane in un cesto di rose

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

STAGIONE TEATRALE NAZIONALE 2025/2026 – “ATTO 150” SEI SOGNI A TEATRO - Un secolo e mezzo di sipari al "Regina Margherita" terzo appuntamento della stagione teatrale con "Il viaggio del papà" il 16 GENNAIO Una commedia di Maurizio Casag - facebook.com facebook