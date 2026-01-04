Un secolo di Margherita la giovane principessa che a Monza si trasformò nella regina degli italiani
Un secolo fa, Margherita di Savoia, prima regina d’Italia, si ritirava nella sua villa di Bordighera, lasciando un’impronta indelebile nella storia del paese. Nata a Monza, divenne simbolo di eleganza e dedizione, vivendo gli ultimi anni lontana dagli impegni pubblici dopo l’assassinio del marito, re Umberto I. La sua vita rappresenta un capitolo importante nel racconto della monarchia italiana.
Monza – Un secolo fa la prima regina d’Italia moriva nella sua villa di Bordighera. Margherita si era ritirata a vita privata 26 anni prima, dopo l’uccisione di Umberto I a Monza, colpito a revolverate da Gaetano Bresci, l’anarchico arrivato dall’America per sparare al re mentre stava assistendo a un saggio ginnico. Da quell’estate del 1900 non rimise più piede a Monza. Una città che per un lungo tempo è stata la Versailles estiva dei Savoia e una dimora che Margherita e il cugino Umberto, fin da quando vi misero piede la prima volta, freschi sposi nel 1868, sentirono come “la nostra casa veramente”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
