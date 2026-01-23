Marco Odermatt vince il superG di Kitzbuehel Pass olimpico per Casse e Innerhofer?
Marco Odermatt conquista il superG di Kitzbuehel, battendo di appena tre centesimi Franjo Von Allmen in un finale molto combattuto sulla storica Streif. La gara, ricca di emozioni, potrebbe influenzare le qualificazioni olimpiche per Casse e Innerhofer. Un risultato che conferma la competitività degli atleti svizzeri in questa disciplina.
Doppietta svizzera nel superG di Kitzbuehel. Marco Odermatt batte per soli tre centesimi Franjo Von Allmen in un duello serratissimo al termine di una gara veramente spettacolare sulla mitica Streif. Sul podio ci sale anche Stefan Babinsky dopo quello conquistato a Wengen, mentre in casa Italia il migliore è Mattia Casse, sesto al traguardo, un piazzamento che vale sicuramente la convocazione alle Olimpiadi. Odermatt riesce dunque a ripetersi dopo il successo dell’anno scorso in superG e adesso va caccia di una fantastica doppietta, ma soprattutto del primo successo della carriera in discesa sulla Streif. 🔗 Leggi su Oasport.it
