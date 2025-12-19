GARA PAZZA! Jan Zabystran vince il superG della Val Gardena beffato Odermatt! Esplode Franzoni immenso Innerhofer!

Una giornata di emozioni sulla Saslong: Jan Zabystran trionfa nel superG della Val Gardena, sorprendendo Odermatt e scrivendo un nuovo capitolo nella storia dello sci ceco. La gara infiamma passioni e imprevedibilità, con Innerhofer ed Franzoni protagonisti di performance straordinarie. La Val Gardena ancora una volta conferma il suo ruolo di teatro di sorprese e grandi emozioni, regalando agli appassionati uno spettacolo indimenticabile.

© Oasport.it - GARA PAZZA! Jan Zabystran vince il superG della Val Gardena, beffato Odermatt! Esplode Franzoni, immenso Innerhofer! La Val Gardena regala sempre clamorose sorprese. Succede di tutto nel superG odierno sulla Saslong, con la clamorosa vittoria da parte del ceco Jan Zabystran, che regala il primo storico successo alla sua Nazione in Coppa del Mondo. Una prestazione incredibile da parte del ceco, che ha negato così il bis a Marco Odermatt, vincitore ieri in discesa. Grande festa, però, anche per l’Italia grazie al primo podio in carriera di Giovanni Franzoni, che finalmente sboccia sulle nevi di casa con uno splendido terzo posto. Semplicemente qualcosa di impensabile quello che è riuscito a fare Zabystran, che ha fatto segnare il miglior tempo nel primo e nell’ultimo intermedio, proprio la zona di pista che ha fatto la differenza con Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: Zabystran vince una gara folle, esplode Franzoni con un podio, Innerhofer da impazzire Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: SORPRESA ASSURDA! Zabystran batte Odermatt! Franzoni spera nel podio, pazzesco Innerhofer! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. GARA PAZZA! Jan Zabystran vince il superG della Val Gardena, beffato Odermatt! Esplode Franzoni, immenso Innerhofer! - Succede di tutto nel superG odierno sulla Saslong, con la clamorosa vittoria da parte del ceco Jan ... oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: Zabystran vince una gara folle, esplode Franzoni con un podio, Innerhofer da impazzire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE ALLE 10. oasport.it

Supergigante Saslong, Zabystran spariglia le carte e batte Odermatt. Franzoni sul podio nel segno di Franzoso - Il supergigante di Selva regala una sorpresona: vince il ceco Zabystran, che beffa Odermatt per 22 centesimi. sport.virgilio.it

Nono risultato utile consecutivo per l’#InterPrimavera di #Carbone, che però torna da Verona con più di un rimpianto: finisce 3-3 una gara pazza, ribaltata nella ripresa e sfuggita nel finale. Primo tempo complicatissimo per i nerazzurri, colpiti dai gol di #Ak - facebook.com facebook

Primavera, Verona-Inter 3-3 risultato finale: gara pazza, vittoria sfumata all’ultimo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.