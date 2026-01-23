Sicurezza l’Sos di Massari | Serve piano straordinario

Massari sottolinea l’urgenza di un piano straordinario per la sicurezza urbana, evidenziando la crescente sofferenza nei contesti cittadini. Le difficoltà legate al degrado e al disagio richiedono interventi concreti e tempestivi da parte delle istituzioni. Un approccio coordinato è fondamentale per garantire condizioni di vita più sicure e resilienti nelle aree più colpite.

Tutti hanno palesato la sofferenza dei contesti urbani alle prese con fenomeni di degrado e di disagio a cui occorre che lo Stato dia risposte efficaci. La prima è quella di un piano straordinario che copra gli 11.400 agenti di Polizia Locale persi negli ultimi anni. Il sindaco Marco Massari è intervenuto ieri alla sede Anci di Roma durante la 'Consulta delle città', un incontro tra sindaci delle città capoluogo per trattare i temi legati alla sicurezza urbana e far sentire la voce degli amministratori rispetto alle criticità vissute da ognuno di loro nei contesti delle città amministrate. Il sindaco ha presentato all'assemblea le criticità reggiane illustrando alcuni dei progetti messi in campo dall'amministrazione comunale per affrontare il fenomeno.

