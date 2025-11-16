Regionali Errico FI | Viabilità a pezzi serve un Piano straordinario per rimettere Benevento in sicurezza

Tempo di lettura: 2 minuti “Cantieri ovunque, strade ridotte a un colabrodo, collegamenti sempre più insicuri: la situazione della viabilità a Benevento e in molti comuni della provincia è ormai insostenibile”. Lo dichiara in una nota stampa Fernando Errico, candidato al Consiglio regionale della Campania per Forza Italia, che punta l’attenzione sulle condizioni delle principali arterie cittadine, a partire da via Mustilli, “oggi utilizzata in via provvisoria come terminal degli autobus e simbolo di un degrado che non possiamo più ignorare”. Errico sottolinea come “in tutti i rioni, dal centro al Rione Libertà, si registrino criticità ormai croniche, con strade dissestate, buche, cantieri infiniti e opere pubbliche ancora in stato di abbandono”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Errico (FI): “Viabilità a pezzi, serve un Piano straordinario per rimettere Benevento in sicurezza”

