Cateno De Luca travolto dall' onda per il maltempo in Sicilia il video del sindaco di Taormina e l' avviso

Durante un evento di maltempo in Sicilia, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il collega di Santa Teresa sono stati coinvolti da un’onda durante una diretta social. L’incidente ha attirato l’attenzione e ha suscitato reazioni, tra cui quella del Codacons. L’episodio evidenzia le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche estreme e la necessità di attenzione e prevenzione.

I sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva sono stati travolti da un’onda durante una diretta Facebook, pensata per mostrare i rischi del maltempo causato dal ciclone Harry sulla costa ionica in Sicilia. Il video, condiviso sui social da Cateno De Luca, invita la popolazione alla prudenza. Il Codacons ha criticato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di messaggi responsabili in emergenza. Il video di Cateno De Luca L’episodio andato in scena sui social ha prodotto parecchio clamore. I sindaci delle città messinesi di Taormina, Cateno De Luca, e Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, sono stati loro malgrado testimoni dell’impatto del maltempo in Sicilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

