Il maltempo in Sicilia ha causato gravi danni a territori, infrastrutture e attività economiche. Cateno De Luca ha richiesto l’intervento dello Stato, definendo la situazione come un vero e proprio bollettino di guerra. La crisi evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e ripristino.

"Quello che stiamo vivendo in Sicilia non è più maltempo, è un vero e proprio bollettino di guerra. Interi territori sono devastati, famiglie e imprese in ginocchio, infrastrutture compromesse. Chiedo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di venire appena possibile nei luoghi colpiti dal ciclone Harry, per constatare personalmente la gravità della situazione e rendersi conto dell'urgenza degli interventi necessari. Serve un intervento immediato dello Stato". Lo afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina e capogruppo all'Ars di Sud chiama Nord. "Come già affermato, la regione siciliana deve dichiarare subito lo stato di calamità e, contestualmente, chiedere al governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale - aggiunge -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo, Cateno De Luca a Meloni: "Bollettino di guerra in Sicilia, Stato intervenga"

Cateno De Luca travolto dall'onda per il maltempo in Sicilia, il video del sindaco di Taormina e l'avvisoDurante un evento di maltempo in Sicilia, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il collega di Santa Teresa sono stati coinvolti da un’onda durante una diretta social.

Cateno De Luca: "A Caltagirone per definire il futuro della Sicilia"Oggi a Palermo si è tenuta una conferenza stampa presso l’Assemblea Regionale Siciliana, durante la quale è stato presentato l’evento “Liberi e Forti”, promosso dal Centro Studi Ti Amo Sicilia.

