Maltempo allerta meteo gialla per temporali venerdì 23 gennaio in Sicilia | le zone a rischio

Venerdì 23 gennaio 2026, la Sicilia è interessata da un’allerta meteo gialla per temporali, secondo il bollettino della Protezione civile. Il maltempo si aggiunge alle criticità già causate dal ciclone Harry, con possibili ripercussioni sulle zone più colpite. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Impattando su territori già pesantemente colpiti dal ciclone Harry, il maltempo sarà responsabile di maggiori criticità meteo Idro sulla Sicilia dove per venerdì 23 gennaio 2026 è allerta meteo gialla: il bollettino della Protezione civile. Per domani, 23 gennaio 2026, la Sicilia sarà interessata da un'allerta meteo gialla per temporali, secondo il bollettino della Protezione civile. Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. La Sicilia chiede lo stato di emergenza - Danni mai visti per le mareggiate in Calabria, Sicilia e Sardegna; Continua il maltempo, allerta meteo gialla a Palermo: venti di burrasca, piogge intense e mareggiate; La provincia etnea nella morsa del maltempo, allerta gialla per domenica 18 gennaio. A causa del ciclone Harry per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, la Protezione Civile ha diramato dei bollettini di allerta meteo rossa, arancione. Ancora una giornata di maltempo al Sud. Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria. Si contano i danni sulle coste, dopo le mareggiate eccezionali.

