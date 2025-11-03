Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 4 novembre in Sicilia | le zone a rischio

In una situazione meteo di generale miglioramento del tempo, non mancheranno residui rovesci all’estremo Sud nelle prossime ore. II dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, martedì 4 novembre, un’allerta gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico su alcun settori della Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

