Il match tra Mainz 05 e Wolfsburg, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30, rappresenta una importante occasione per entrambe le squadre di riprendere il cammino in Bundesliga. Dopo la prima sconfitta della gestione Fischer, il Mainz cercherà di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico contro un Wolfsburg guidato da Baum. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa partita.

Sconfitto a Colonia in quello che è il primo stop della gestione Fischer il Mainz 05 prova a ripartire dalla sfida interna contro il Wolfsburg di Baum. Gli 05er sono mancati alla distanza al Rhein Energie Stadion con i Geissboecken che hanno preso coraggio e rimontato nel finale il gol di Bell. Ancora sono i minuti finali a condannare i biancorossi, e sono punti persi rovinosamente che possono anche costare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mainz 05-Wolfsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Colonia-Mainz 05 (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Colonia e Mainz 05 si disputa sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30.

Union Berlin-Mainz 05 (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Union Berlin e Mainz 05 si disputa sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:30, nel sedicesimo turno di Bundesliga.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: FSV Mainz 05 vs VfL Wolfsburg Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 24-01-2026; Pronostico Mainz-Wolfsburg 24 Gennaio 2026: 19ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Mainz - Wolfsburg: 24 Gennaio 2026 ?; Wolfsburg-FC Heidenheim (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici.

Pronostico FSV Mainz 05 vs Wolfsburg – 24 Gennaio 2026Il confronto tra FSV Mainz 05 e Wolfsburg in programma il 24 Gennaio 2026 alle 15:30 alla Mewa Arena si presenta come una sfida dal peso specifico notevole ... news-sports.it

WIDMER SEGNA, IL MAINZ SPERA Dopo un disastroso avvio di stagione con una sola vittoria nelle prime 16 partite, la squadra di mister Fischer è riuscita a riassestarsi e non crollare definitivamente. Il pareggio ottenuto all’Allianz Arena sul finire del 2 - facebook.com facebook