Colonia-Mainz 05 sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Colonia e Mainz 05 si disputa sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30. Dopo il ritorno alla vittoria, il Mainz di Fischer cerca continuità nella sfida contro il Colonia di Kwasniok. In questa analisi si approfondiscono formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell’incontro, fondamentale per entrambe le squadre in ottica classifica.

Tornato alla vittoria e rientrato in piena lotta per la salvezza il Mainz 05 di Fischer è impegnato quest'oggi sul campo del Colonia di Kwasniok. I Geissboecken hanno ceduto il passo al Bayern Monaco nel turno infrasettimanale, sconfitta indolore ma la classifica adesso comincia a dare qualche preoccupazione. Serve una svolta e soprattutto i punti vanno fatti negli scontri diretti. Per gli 05er 3 punti di

