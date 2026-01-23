magica tripletta azzurra in coppa europa a chamonix trionfa pazzaglia sul podio carolli e sola

Durante lo slalom notturno di Chamonix, valido per la Coppa Europa, l’Italia ha conquistato una tripletta con Alice Pazzaglia che ha vinto, seguita da Francesca Carolli e Beatrice Sola sul podio. Un risultato che conferma la solidità delle giovani promesse italiane di sci alpino e sottolinea l’importanza di questa competizione nel panorama europeo.

Apoteosi azzurra nello slalom notturno di Chamonix, valevole per la Coppa Europa. Una straordinaria tripletta con il successo di Alice Pazzaglia davanti alle connazionali Francesca Carolli e Beatrice Sola. Una stagione sensazionale quella dell’Italia nel circuito continentale, visto che questa è addirittura la terza tripletta e soprattutto è l’ottava vittoria di un’azzurra. Per Alice Pazzaglia è il secondo successo della carriera in Coppa Europa e quando vince lei il podio è completamente monopolizzato dalle azzurre, visto che aveva già vinto il gigante di Mayrhofen davanti alle connazionali Agnelli e Steinmar. 🔗 Leggi su Oasport.it

