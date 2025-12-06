In Coppa Europa vince solo l’Italia! Altra pazzesca tripletta in gigante a Mayrhofen trionfa Alice Pazzaglia!

Continua il momento magico dell’Italia nella Coppa Europa di sci alpino. Dopo la tripletta azzurra a Zinal, oggi ne è arrivata un’altra clamorosa sulla pista austriaca di MayrhofenHippach. A trionfare, per la prima volta in carriera nel circuito continentale, è stata Alice Pazzaglia, che ha preceduto le compagne di squadra Carole Agnelli e Laura Steinmair. Pazzaglia aveva concluso la prima manche in testa alla classifica ed è stata bravissima a reggere la pressione nella seconda, imponendosi anche con distacchi importanti nei confronti delle avversarie. Seconda posizione per Carole Agnelli, che recupera due posizioni rispetto a metà gara e termina a 47 centesimi dalla connazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

