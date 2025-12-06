Scherma meraviglia Battiston! L’azzurra trionfa al Grand Prix di Orleans anche Viale sul podio!
Da oriente ad occidente, la scherma italiana continua a regalare gioie. Dopo gli splendidi risultati nel fioretto tra Fukuoka e Busan nel pomeriggio di oggi Michela Battiston ha vinto in quel di Orleans la tappa del Grand Prix 2025-2026 di sciabola femminile, mentre Marianna Viale ha raccolto uno splendido terzo posto. Si tratta della prima, storica, affermazione nel circuito itinerante per la classe 1997. Procediamo con ordine. Battiston ha inaugurato la sua cavalcata battendo la teutonica Lena Stemper per 15-8, per poi avere la meglio sulle compagne Martina Criscio e Claudia Rotili, quest’ultima regolata per una sola stoccata. 🔗 Leggi su Oasport.it
